Recepty na valentýnské menu plné afrodiziakálních surovin

Šalotku nakrájejte najemno. Kousky šalotky by měly být co nejvíce stejnoměrné, jinak se může stát, že část šalotky už bude lehce připálená a část ještě nebude správně zesklovatělá.

Nerezový hrnec, který by měl mít silnější dno, položte na plotnu, kterou jste zapnuli naplno. Nechejte ho zahřát, potom do hrnce nalijte 4 lžíce olivového oleje Chiavalon Organic. Hned nasypejte šalotku.

Míchejte a nepřestávejte. Rýže během smažení změní barvu, trvá to asi dvě až tři minuty. Po celou dobu opravdu nesmíte přestat míchat, aby se rýže a šalotka nepřipálily. V této chvíli ochuťte solí a pepřem.

Přidejte vždy tolik, aby byla rýže těsně pod hladinou. Zrnka rýže nesmí čouhat ven, ale nesmí na nich být ani moc tekutiny. Protože když neodhadnete množství vývaru ke konci vaření risotta, tak se může stát, že budete čekat, až se tekutina vstřebá, aby risotto nebylo moc řídké, a mezitím se vám rýže rozvaří. Proto vždy přidávejte po jedné naběračce. Nezapomeňte míchat a nechejte vždy přidanou tekutinu vstřebat do rýže, a až následně přidejte další naběračku.

Nezapomínejte průběžně ochutnávat. Pokud pokrmu chybí sůl, dosolte co nejdříve, aby se vstřebala i do rýžových zrnek, a nejen do omáčky.