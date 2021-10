Recepty na oblíbené pochoutky z cizrny

Cizrnu vložte do mixéru spolu s řepou a všemi ostatními přísadami a pořádně rozmixujte na hladkou kaši.

Uvařenou cizrnu sceďte, pár kuliček si odeberte stranou na pozdější zdobení. Vodu nechte stranou pro případ, že by se hummus při mixování zdál moc hustý. (Z vývaru lze připravit i polévku.)

Tip Stylu pro ženy: Doporučujeme uvařit větší množství cizrny najednou. Část použijte na hummus, část uložte do mrazáku, příště vám to usnadní přípravu nejen hummusu, ale můžete použít kuličky cizrny i jako vložku do polévek, pomazánek nebo k obohacení salátů.