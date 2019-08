Pět žhavých trendů nadcházející sezony

Léto se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. To znamená jediné, je nejvyšší čas uklidit sandály či lehká tílka a nahradit je něčím teplejším. Připravte se na nadcházející sezonu včas a pořiďte si do své skříně trendy kousky, které vám budou dělat radost celý podzim i zimu. Co se letos bude nosit?