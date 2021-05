Pavla Freij: Mým druhým povoláním je vrbování neboli terapie naslouchání

„Nejsem psycholožka ani psychoterapeutka. Mým úkolem je klienty jen vnímat, dávat jim pocit bezpečí, že svůj problém mohou někomu sdělit. Vědí, že je nebudu soudit. Této profesi říkám vrbování. Podle stromku, jemuž se šeptají tajemství, a on je dál nevydává,“ popisuje mi vystudovaná pedagožka s desítkami let praxe v PR. Tedy v oboru, jehož základem je právě komunikace.

Toho, že se jí lidé rádi svěřují, si všímala odmala. Vyrůstala v krušnohorských Vejprtech, v oblasti, kterou dodnes považuje za nejkrásnější část planety. Už tam bývala osvědčenou vrbou kamarádů, spolužáků a nejednou také úplně neznámých lidí. Chvíli na to vyslechnout je si udělala téměř vždy.

„Zpočátku mě to někdy obtěžovalo. Speciálně v momentech, v nichž se mi začal svěřovat někdo neznámý, třeba ve vlakovém kupé. Také jsem s tím neuměla moc pracovat. Časem jsem ale pochopila, že mě to baví,“ zmíní.

Po maturitě zamířila na pedagogickou fakultu, pár let také učila, a když se po sametové revoluci otevřely hranice, dlouho neváhala a vydala se do Velké Británie dělat au pair.

„Toužila jsem mluvit anglicky. Nechtěla jsem viset doma na krku mamince samoživitelce,“ popisuje tehdejší důvody odjezdu z vlasti. Na ostrovech strávila několik let, bydlela v různých městečkách hned u několika rodin. V polovině 90. let se pak vrátila domů. Usadila se v Praze.

S vysokou školou a dokonalou angličtinou se rozhodla splnit si jeden ze svých snů z mládí, stát se novinářkou. Slohy jí vždy šly, ještě před odjezdem do Anglie přispívala do regionálního tisku, psaní ji prostě bavilo.

„Vrátila jsem se nebojácnější. Měla jsem vyšší sebevědomí, tak jsem hned napsala do Xantypy, tehdejší šéfredaktorce Magdaleně Dietlové, že bych u ní chtěla pracovat, když vyšlo nulté číslo,“ ohlíží se.

Paní Dietlová si ji tehdy sice vyslechla, ovšem v redakci měla plný stav. Alespoň ji ale pozvala na jednu z módních přehlídek, a to se slovy: „Co víte, třeba tam potkáte někoho, kdo vám nabídne práci.“

A skutečně. Tou osobou byl Američan, jenž v Praze rozjel novou PR agenturu. Psal se rok 1995 a obor u nás teprve začínal. Paní Freij do něj naskočila a dosud v něm zůstává. Přivedl ji nejen k zajímavým lidem, ale také do kosmetické firmy Estée Lauder, do televize, kde se podílela na propagaci nejrůznějších seriálů, mimo jiné Cesty domů, Modrý kód, Ohnivý kuře...