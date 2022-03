Oslava MDŽ má smysl. Je důležité připomínat boje žen za jejich práva

A nešlo jen o volební právo, ženy dlouho nemohly ani studovat či pracovat například jako lékařky či na jiných, do té doby výhradně mužských pozicích. Za většinou věcí, které dnes mladí berou jako samozřejmost, stálo obrovské úsilí našich předchůdkyň.

MDŽ se slaví v mnoha zemích světa, kde si lidé připomínají zejména boj žen za volební právo a zrovnoprávnění, zároveň se snaží poukázat na oblasti, v nichž znevýhodněné postavení stále přetrvává. Přestože se v tomto směru změnilo mnoho věcí k lepšímu, stále je co zlepšovat.

Nejde tedy o žádný přežitek socialismu, ale o smysluplný svátek, na který by se rozhodně nemělo zapomínat, a je moc dobře, že se i u nás vrátil v roce 2004 jako významný den do kalendáře.

8. březen je tak tím nejlepším dnem pro obdarování manželky, partnerky, matky, ale i kamarádek či kolegyň. Většina z nich to totiž skutečně ocení. Jak ukázal dřívější průzkum značky L’Oréal Paris, 70 procent Češek vidí smysl v oslavách tohoto dne. Oslava by se ale měla týkat především jich samotných a ne slavení jako takového, jak tomu bylo v dobách komunismu, na což nejčastěji vzpomínají ženy starší 55 let.