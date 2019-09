Orgasmus ve spánku? Nic nereálného, tvrdí odborníci

Pravdou je, že dosáhnout orgasmu při spánku by nemělo nikomu dělat problém. Přesto je tento fenomén častěji přisuzován mužům, a to zejména proto, že se v období puberty často potýkají s takzvanými mokrými sny, které končí vyvrcholením ejakulátu. Ačkoliv ženy takovýto důkaz o „mokrém snění” zpravidla nemívají, tak to neznamená, že se jim neděje. Nedávné výzkumy totiž ukázaly, že orgasmus ve spánku prožívá 40 % žen. U mužů je to pak dokonce dvojnásobek.