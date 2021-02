Nemůže do ciziny, tak se advokátka potápí v Česku, i pod ledem

„Už se samozřejmě nemůžu dočkat, až vyrazím někam do tepla nebo aspoň do Rakouska. Ale naštěstí máme v Česku rybníky, lomy a spoustu opravdu skvělých potápěčů. Opravdu neuvěřitelně moc na to, že nemáme moře,“ svěřila se Právu mladá advokátka, která si teď libuje v potápění pod ledem.

Horší orientace

„Strach není na místě, spíše respekt a soustředění. A nejenom pod ledem, spíše pod vodou obecně. Není to pro člověka to nejpřirozenější prostředí, takže je třeba dávat pozor. Pod ledem se k běžným omezením přidává to, že potápěč nemá přístup rovnou na hladinu, musí tak být schopen řešit vše tam dole. Ať už jde o křeč, ztrátu masky, dýchací směsi, zmatkování,“ popisovala Veronika s tím, že komplikací je také teplota.

„Automatika může snadno zamrznout, je tedy rozumné mít všechno dvakrát. Orientace je taktéž obtížnější, k tomu pomůže lano. Ale pozor, dá se do něj snadno zamotat. Stále se učím,“ smála se mladá potápěčka, jejímž cílem je zvládnout i potápění v jeskyních. Ale to prý musí ještě zapracovat na technickém potápění, se kterým začala teprve vloni.

Dělá i kurzy na to, aby v nich pak mohla asistovat, nebo provádět ostatní potápěče.

Začala na dovolené

„K potápění jsem se dostala spontánně. Dnešní svět rekreačního potápění je hodně uživatelský, začít tak může kdokoliv a kdykoliv. Jednou na dovolené jsem to prostě zařídila pro mě a pro přítele. A líbilo se nám to oběma tak moc, že jsme byli pod vodou za dva dny znovu. A pak už nás to nepustilo,“ líčila advokátka.