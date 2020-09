Miluše Kapsová: Ošetřovatelka našich prezidentů

„Byla jsem uvedena do jeho ložnice. Setkala jsem se s pátravým, přísným pohledem - beze slov. Vycítila jsem závažnost okamžiku. Byla to zatěžkávací zkouška. V tom zlomku minuty mlčení a ticha blesklo mně myslí: bude zde důvěra nemocného k sestře? Ta závažná podmínka úspěchu při ošetřování nemocného?“

Tak vzpomínala v březnu 1938 v pražském rozhlase diplomovaná zdravotní sestra Miluše Kapsová na to, jak byla poprvé uvedena k Tomáši Masarykovi. Stalo se tak 1. října 1934 na zámku v Lánech.

Masaryk byl v té době čerstvě zvolen do svého čtvrtého funkčního období. Záchvat mrtvice, který prodělal v květnu 1934 několik týdnů před volbou, mu však prakticky znemožňoval funkci hlavy státu vykonávat. Téměř neviděl, špatně chodil a nemohl psát.

Známky vlastní tělesné nemohoucnosti vrhaly dosud agilního prezidenta, jenž ještě na počátku roku 1934 jezdil na koni, do deprese: podle svého tajemníka Antonína Schenka se od ní oprostil jen tehdy, když „nemusel nic číst, nic podepisovat, nikomu podávat ruku“.

Jak se sestra Kapsová do Lán k prezidentovi dostala? K přesnému zodpovězení této otázky chybějí prameny. V Archivu Kanceláře prezidenta republiky nemají o Miluši Kapsové žádné záznamy, což svědčí o tom, že nebyla najata oficiální cestou.

Zjistit o Miluši Kapsové něco dnes ale připomíná detektivní pátrání. Narodila se 29. dubna 1892 v Doubravě na Plzeňsku v rodině lesního nadhajného Jana Kapsy. Měla dva starší a sedm mladších sourozenců. Brzy po jejím narození se rodina přestěhovala do Mariánské Týnice.

Miluše Kapsová, která se ve službě u prezidenta střídala s další ošetřovatelkou Růženou Seifertovou, pečovala nejen o Masarykovu tělesnou schránku, ale také mu předčítala z novin a knih a dělala mu společnost v Lánech i na vyjížďkách do blízkého i vzdálenějšího okolí, které prezident do posledních chvil podnikal v kočáře nebo automobilu. Pořídila také poslední Masarykovy fotografické snímky.

Období druhé světové války prožila Miluše Kapsová u své sestry Boženy a jejího manžela Vojtěcha Jägera na statku v Čisté na Rakovnicku. Do obce dorazila 8. května 1945 průzkumná hlídka americké armády, a protože Miluše Kapsová jako jediná mluvila anglicky, ujala se tlumočení. Vojáci Rudé armády Čistou obsadili až o dva dny později.

Amelie Posse-Brázdová Edvarda Beneše přemlouvala, aby odešel do exilu, formálně na léčení do Švýcarska. Beneš Švédce nakonec přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách, aby mohl z Československa vycestovat, protože „není nic horšího než nečinně sedět tady a být neužitečný“.