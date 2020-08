Matka a dcera vypadají jako dvojčata. Přesto je dělí 30 let

„Bylo mi patnáct, když nás lidé začali upozorňovat na to, že vypadáme velmi podobně. Nejdříve mi to vadilo a chtěla jsem, aby moje matka vypadala, jako typická máma, pak jsem to ale začala bát jako výhodu. Díky jejímu mladistvému vzhledu a chování se z nás staly největší kamarádky, dokonce přišla i na moji rozlučku se svobodou,“ říká Cher Hubsherová pro DailyMail.