Malé vztahové milníky, které ve skutečnosti znamenají mnoho

„Naše třetí rande jsem pojala jako plavbu na moři. Věděla jsem, že to bude opravdová zkouška vztahu. Rande totiž zahrnovalo balení, cestování letadlem a společné sdílení malého pokoje s koupelnou, která neslibovala příliš intimity. I přesto výlet dopadnul na jedničku a ukázal, že spolu dokážeme tvořit skvělý tým,” říká Jenny Blocková, autorka knihy Be That Unicorn: Find Your Magic.