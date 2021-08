Letní pleteniny: Ideální módní kousek na přechodné období

Večery se začínají pomalu, ale jistě zase zkracovat. To znamená jediné, léto se blíží ke konci a chladné večery i rána budou čím dál častější. Pokud se nechcete vzdát svých oblíbených letních šatů, stačí přes ně přehodit módní pleteniny, díky nimž se zahřejete a navíc outfitu dodáte na textuře a větší zajímavosti.

Letos se do módy vrátily také tenké svetry s krátkým rukávem ve stylu 50. a 60. let. Často je zdobí límečky, volánky nebo balonové rukávy a nejlépe vypadají v kombinaci se sukní střiženou do písmene A.