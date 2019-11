Kráčejte podzimem ve stylových perkách

Podzim s sebou kromě nádherně zbarveného listí přináší také nižší teploty. Pokud se vám ještě nechce vklouznout do vysokých kozaček, kterých si do sytosti užijete v zimě, vyzbrojte se do nepředvídatelného listopadového počasí stylovými perky. Vyberete si mezi minimalistickými modely, nebo se odvážete a vsadíte na barevné či zdobené nýty?