Když čokoláda vozí ze světa zlato

„Vše to začalo nevinně. Měla jsem doma krásnou knížku o čokoládě a v době, kdy mi končila rodičovská dovolená, jsem řešila, co dál,” líčí Michaela Dohnálková (53). Máma tří dětí a čokoládovnice, jejíž výrobky si ze světa přivezly již desítky medailí. Připravuje je pod značkou Míšina čokoláda metodou bean to bar, tedy od bobu po tabulku.