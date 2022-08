Karolína Žohová: Rakovinu beru jako horší chřipku

Chtěla být policistkou, proto odmaturovala na Střední škole veřejnoprávní se zaměřením na prevenci kriminality, ale hned po škole nastoupila jako servírka. V té době žila s matkou a starším bratrem, otec od rodiny odešel, když bylo Karolíně třináct let.

„Během studia jsem chodila na brigády do restaurací, a tak jsem se po škole uchýlila do gastronomie. Moc mě ta práce bavila. Stal se ze mě workoholik. Vracela jsem se domů v noci a byla jsem z toho dost unavená,“ vypráví Karolína.

„Můžu k ní přijít s jakýmkoliv problémem. Vždycky mě ze všeho vytáhne. Také jsme se domluvily, že ještě před první chemoterapií půjdu na odběr vajíček, kdybych někdy chtěla mít děti. Sice se kvůli tomu léčba posunula o měsíc, ale to mi nevadilo,“ usmívá se Karolína.

„Každý měsíc se to opakovalo – teploty, rýma, kašel. Podle krevních testů ale nevycházela žádná nemoc, sedimentace byla vyšší, jenže tu jsem měla vždycky. Brala jsem opakovaně antibiotika a pak při kontrole z krve vyšlo, že mám boreliózu. Tak mi doktor léčil boreliózu. Nemyslím si, že jsem ji někdy měla.“

Ve dvaceti letech přestala dělat servírku, otoky nohou se nelepšily a hodně ji bolela záda, už to nešlo dál. Našla si administrativní práci na úřadě. Týden po nástupu už zase marodila, pak byla chvíli zdravá a znovu nemocná.

Kvůli časté absenci ji šikanovali. Měli za to, že je líná a vymýšlí si. Stávalo se totiž, že během pracovní doby třeba dvakrát usnula za počítačem.

A co na to doktor? „Po další sérii vyšetření, kdy se na nic nepřišlo, mě poslal k psychiatrovi, prý si zdravotní potíže v hlavě vytvářím sama. Ale to jsem nechtěla podstoupit, nebyla jsem psychicky labilní,“ bránila se Karolína.