Jeff Goldblum: Mezi mimozemšťany a dinosaury jsem jako doma

„Jsem popravdě velice rád, že jsem měl děti až po šedesátce. Hodně jsem pracoval a věnoval se kariéře. Byl jsem celý život dost zahleděný sám do sebe. Vždycky jsem si myslel, že rodina není nic pro mě. Až pak přišel ten pravý čas, kdy se vše změnilo, a já si dokážu své potomky opravdu naplno užít,“ básní o svém třetím manželství s o jednatřicet let mladší bývalou olympijskou gymnastkou Emilií Livingstonovou. Mají spolu sedmiletého Charlieho a pětiletého Rivera.

Dobře se mu teď vede i v kariéře. Šanci znovu si zopakovat roli excentrického matematika Iana Malcolma v Jurském světě přivítal s nadšením.

„Je to paráda. Když jsem se dozvěděl, že si mě scenáristé i herci opět vyžádali, cítil jsem se jako někdo, kdo je nově zamilovaný,“ říká s nakažlivým úsměvem Jeff Goldblum.

Na otázku, zda není složité znovu opakovat stejnou roli, odpovídá: „Pro dobrého herce je vždycky výzvou ztvárnit staronovou postavu. Věděl jsem jen, že Malcolm by se jistě znovu nevracel, kdyby k tomu nebyl dobrý reálný důvod a nemohl něčím přispět.“

Mimo to si zahraje se Samem Neillem a Laurou Dernovou, kteří se také vracejí do svých ikonických rolí paleontologů z Jurského parku z roku 1993.

Mistr nečekaných vsuvek

Očekává se, že třetí díl série Jurský svět bude mít obrovský úspěch mimo jiné právě pro návrat Goldblumovy postavy. Rozsah role nasvědčuje tomu, že tentokrát se do dinosauřího chaosu zapojí ještě výrazněji. Režisér Colin Trevorrow přiznal, že Jeff je s ní hluboce spjat:

„Jestli se na něco můžeme rozhodně spolehnout, pak je to řada Goldblumových svérázných projevů. Stále dodával do scén něco navíc. Často to sice byly odkazy na muzikály ze čtyřicátých let, ale on je dokázal použít velmi vtipně.“

Už v prvním Jurském parku (1993) byl Laurou Dernovou unesen a obdivně ji pozoroval přes dinosaury. Při natáčení spolu začali chodit. Foto: Profimedia.cz

K hodnocení se přidává i španělský režisér minulého dílu „Jurský svět: Zánik říše“ (2018) J. A. Bayon:

„Nejsem největší fanoušek improvizovaných dialogů, které přebírají vládu nad filmem, ale krása Goldbluma spočívá v tom, že téměř všechno, co řekne, ať už na plátně, nebo v rozhovorech, je buď vtipné, anebo natolik divné, že mi to vykouzlí úsměv na tváři.

To rozhodně platí pro postavu Iana, který ve všech filmech Jurského parku důsledně zůstává hlasem rozumu. Je z nějakého důvodu jednou z nejoblíbenějších postav seriálu. Jakkoli se totiž vyžívá v tom, že ví, že má pravdu, nakonec má srdce na správném místě a je stále ochoten pokusit se o záchranu lidí, kteří se ocitli v cestě dinosauřího pustošení. Teď bude zajímavé sledovat, kam až Ian došel.“

Příběh filmu „Jurský svět: Nadvláda“ se odehrává čtyři roky po zániku ostrova Isla Nubar, původního domova oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontrolovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho bylo nutné zvyknout si na jejich přítomnost v ekosystému.

Jeff Goldblum pak prozrazuje: „Existují lidé, kteří chtějí tuto novou ohromnou sílu zneužít ve svůj prospěch, na druhé straně stojí ti, kteří jim v tom chtějí zabránit a udržet svět v maximální možné rovnováze. Ti všichni se pustí do dechberoucího souboje s časem, s lidskými i ještěřími nepřáteli, aby se v situaci nikoliv za pět, ale za minutu dvanáct pokusili o nemožné. A mezi ně patřím i já, spolu se Samem Neillem a Laurou Dernovou,“ pyšní se.

Sofistikovaná moucha

Zvlášť v posledních letech tvůrci Goldbluma obsazují téměř výhradně do rolí vzdělanců a vědátorů. Podle nich je pro ně urostlý a už od pohledu inteligentní Jeff jako stvořený. Právě dr. Malcolm je pro ně typický.

„Musím přiznat, že mi lichotí hrát tyto chytré lidi, kteří přijdou vždy jako první na to, o co jde. Ve škole jsem sice míval jedničky, ale byla to malá škola na malém městě kus od Pittsburghu. Neměla žádné akademické ambice a jako mladého mě spíš lákal sport, jazz, malování a hraní. A i když můj otec byl lékař, já jsem se začal víc o vědu zajímat až v poslední době, a to právě díky těmto postavám.

Teprve teď například čtu knihy od Carla Sagana. Byl to americký astronom, astrofyzik a úspěšný popularizátor těchto a dalších přírodních věd a zaujal mě proto, že vše podává populární formou a vidí lidstvo jako úžasné, což mi imponuje.“

Herec Jeff Goldblum na festivalu v Benátkách v roce 2018 Foto: Profimedia.cz

Goldblum ještě zopakuje, proč ho upoutalo herectví. „Vyrostl jsem na sci-fi filmech a hororech padesátých let jako I Was a Teenage Werewolf (1957), zanechaly ve mně hluboký dojem. Vzpomínám na pravé vzrušení s fantasy King Kong vs. Godzilla (1962). A velké díky za to, že sci-fi filmy, které jsem natočil, byly dobré filmy. Cítím se, jako by na mě dodnes zářila nějaká šťastná hvězda.“

Rád při této příležitosti zmíní i horor Moucha (1986). „Myslím, že jsme z něho udělali daleko sofistikovanější film, než se čekalo. Mohl to být laciný snímek o nestvůře, my jsme z něho udělali něco inteligentnějšího,“ říká.

Muzikant a lidumil

Své ctitele pak známý milovník jazzu dál překvapuje svým muzikantstvím. Hudební nadání má od boha. Je fantastický jazzový klavírista a kapelník, na piano hraje prakticky celý život.

V září 2019 vydal nové jazzové album Neměl bych ti to říkat. Goldblum sám o sobě říká, že je lidumil. Na rozdíl od mnoha herců, kteří se straní fanoušků či setkávání s diváky, si je on užívá a říká, že i sláva může být příjemná.

„Raduji se ze všech svých setkání s lidmi. Je mi milé, že mě nepovažují za cizího a vítají mě s tím, že jsou rádi, že mě poznávají...“

Snad i pro to svoje srdce na dlani měl Goldblum štěstí na ženy. Jeho kouzlu podlehly hlavně mnohé krásné kolegyně. První manželkou byla Patricia Gaulová, se kterou se objevil ve slavném westernu Silverado v roce 1985, v Mouše (1986) se zamiloval do Geeny Davisové a vzal si ji.

Od roku 1990, kdy se rozvedli, si užíval mládenecké svobody, velkou láskou mu pak byla Laura Dernová ze zmíněného Jurského parku.

Až v roce 2014 se jako dvaašedesátiletý oženil, jak už víme, potřetí. Na své bývalé ženy ale vzpomíná rád.

„S Geenou jsme dodnes přátelé, je nádherný člověk i vynikající herečka, stejně pozoruhodná žena je i Laura Dernová, kterou jsem byl v prvním Jurském parku přímo unesen a diskrétně jsem ji sledoval přes dinosaury. Vlastně od tohoto filmu jsem mezi mimozemšťany a dinosaury jako doma. Díky úspěchu dvou Jurských parků a Dne nezávislosti jsem se pak i přestal stresovat a stal se ze mě herec, kterým jsem dodnes,“ tvrdí Jeff Goldblum.

Další roli má ve Španělsku natočeném filmu Asteroid City amerického režiséra a scenáristy Wese Andersona. O ději nového filmu se zatím ví jen to, že by mělo jít o romantickou komedii situovanou do Evropy. Nyní už je v postprodukci a objeví se v něm kromě něj další hvězdy jako Tom Hanks, Margot Robbieová, Scarlett Johanssonová, Tilda Swintonová nebo Bill Murray.

Víte, že...