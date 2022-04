Jarní očista šatníku aneb Jak správně uschovat zimní kousky

„Pokud jste k sobě upřímní a na otázku ‚dělá mi to radost‘ odpovídáte od srdce, pak vám věci, které vám v šatníku zůstanou, krásně odhalí váš styl. To znamená, lehce uvidíte, které kousky oblečení převažují. A jakmile znáte to, v čem se cítíte dobře, přestanete si kupovat oblečení jen proto, že se vám líbilo na figuríně v obchodě, ale k vám absolutně neladí,” radí odbornice přes úklid Jana Bohmová, autorka knihy Jak začít s debordelizací.