Jak snadněji usnout v letadle

Pokud potřebujete po příletu do vzdálené destinace opravdu dobře fungovat, je potřeba plánovat dopředu a vybrat si časově výhodný let. „Pokud se chcete v letadle vyspat, vyberte si let v době, kdy byste normálně spali,“ radí spánkový expert Dave Gibson pro Eve Sleep.

Vyplatí se také vybrat si místo, kde je co nejméně lidí. Letecké společnosti sice často automaticky seskupují cestující do jedné části letadla, ale při odbavení se můžete přesunout sami. To se vyplatí, pokud let není plný a dostanete tak celou řadu pro sebe.