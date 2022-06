Jak se značka Dolce & Gabbana snaží vrátit do hry

„Je to pro tebe moc velké?” ptá se v reklamě mužský hlas v pozadí, když se modelce nedaří hůlkami zvednout obří italskou trubičku cannoli. Spot vyvolal na sociálních sítích lavinu negativních reakcí.

Stefano Gabbana navíc údajně napsal modelce Michele Tranovové do soukromých zpráv, že „Čína je ignorantská špinavá smradlavá mafie”. Později se hájil slovy, že výrok nenapsal on.

Nyní se značka snaží dělat vše proto, aby si svoji pověst napravila. Hlavním důvodem je podle Bloombergu to, že Čína je velmi důležitý trh pro luxusní značky jako D&G, Dior a podobné. Podle odhadů tzv. Říše středu tvoří až třetinu světových příjmů tohoto oboru.

Zaměstnanci značky byli navíc posláni do resortu, kde se svatba konala, pár dnů předem, aby dohlédli na to, aby bylo vše perfektní a značka byla co nejvíce vidět. Nechyběly proto ani stylové značkové dekorace, zejména povlečení a polštáře D&G, které zdobily i loďky, na kterých přijížděli hosté.