Jak se z čelenek do vlasů stal opět hit sezony

Červenobéžová čelenka H&M, 249 Kč. Červená, Lindex, 100 Kč. Růžová, Prada, 7250 Kč. Světle růžová, Zalando, 199 Kč. Vzorovaná, We are flowergirls (prodává About you), 1049 Kč. Černá, Tchibo, 199 Kč. Puntíkovaná, Zalando, 279 Kč.

Foto: archiv firem