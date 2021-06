Jak se během veder dobře vyspat

Podle spánkové terapeutky Neriny Ramlakhanové je optimální teplota na spaní mezi 16 až 21 stupni, přičemž mozek by měl být o něco chladnější než zbytek těla.

Jednou z obecných rad je zchladit nejen sebe, ale rovněž ložní povlečení. To lze v igelitovém pytli vložit na několik minut do mrazničky. To se týká samozřejmě i polštáře, který lze rovněž zchladit.