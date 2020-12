Jak přežít single Vánoce

Pokud jste už nějakou dobu single, je dost pravděpodobné, že už si umíte vyplnit čas nejrůznějšími zážitky. Pro čerstvě nezadané to ale může být zpočátku problém.

Zkuste se na celou věc dívat pozitivně. Vánoce bez partnera znamenají, že nemusíte mít stres z toho, co mu dáte pod stromeček, kde budete trávit Štědrý den a jak velkou roli budou hrát o svátcích vaše rodiny.

Navíc můžete strávit Vánoce přesně podle svých představ a navštívit toho, koho opravdu chcete. Stále se cítíte nešťastně? Pamatujte na to, že Vánoce znamenají pro mnoho párů opravdový stres.

„Někteří lidé jsou sami rádi a není na tom nic divného. Pro ty, kteří dlouhodobě nemají partnera a moc by chtěli, nebo se čerstvě rozešli, budou Vánoce možná náročnější. Proto je dobré čas strávit se svými nejbližšími a užít si to s nimi,“ radí koučka Kristýna Mertlová ze seznamky Date2K a dodává: „Můžete blízké poprosit, aby se na váš intimní život neptali a neměli všetečné otázky, které by vám mohly být nepříjemné.“