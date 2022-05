Internet dělá ze seznamování sprint

Když se líbíte sobě navzájem, můžete si začít psát. Ze seznamování se tak stává svým způsobem výběr podobný nákupu v samoobsluze. Zkoumáte, zda se vlastnosti inzerovaného „zboží“ shodují s tím, pro co jste do sámošky přišli.

Už do krátkého popisku na internetové seznamce o sobě řada lidí velmi striktně píše, co hledá nebo nabízí. Obzvlášť populární jsou v tomto případě zkratky. Stručně a jasně vymezují, proč lidé na těchto stránkách jsou, a co naopak nechtějí (tehdy použijí před zkratkou slovo NO, tedy ne či žádné).