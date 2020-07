Intenzivní letní péče o vlasy je důležitá, i když nepojedete k moři

Vlas obsahuje zhruba 15 % vody a pokud je nepřetržitě vystaven slunečnímu žáru bez patřičné ochrany, voda se z něj velmi rychle vypařuje. Vlasy mají sice přirozené obranné mechanismy proti ultrafialovému záření, ale ty fungují jen do určité míry, nadměrné slunění v kombinaci s chlórem či solí nezvládají.

Nechte si ještě před dovolenou zastřihnout konečky a vlasy vyživte, jak nejlépe to půjde. „Čím zdravější a opečovávanější vlasy budete mít na začátku sezony, tím vyšší je šance, že i na jejím konci bude váš účes vypadat k světu,” doporučují vlasoví specialisté z Marionnaud.

Vlasy sice kondicionér ani kokosový olej zcela neochrání před nebezpečnými UV paprsky, ale pokud je nanesete podle kadeřnice Clariss Rubensteinové na vlasy vždy před vstupem do vody, budete velmi překvapené, jak moc se tento krok projeví na jejich kvalitě.

Pokud chcete ochránit svou barvu před působením chlóru nebo mořské soli, než skočíte do bazénu nebo do moře, pořádně si vlasy namočte pod sprchou, aby nasály co nejvíce vody.