Inspirujte se netradičními kabáty herečky Sarah Jessiky Parkerové

Jakmile seriáloví producenti ohlásili volné pokračování seriálu Sex ve městě s názvem „And just like that”, milovnice módy zajásaly. Tento seriál totiž vstoupil do historie módy zejména díky stylistce a kostymérce Patricii Fieldové, která každé hrdince vtiskla unikátní styl oblékání.