I přes statisícové ztráty pomáhají druhým. Restaurace rozváží jídla bezdomovcům

„Průběžně za den vaříme kolem osmdesáti porcí, tedy zhruba 160 porcí týdně. Zatím iniciativa probíhala tak, že jsme to platili z našich prostředků. Zpracovávali jsme tímto způsobem suroviny, které nám zbyly. Do budoucna bychom to ale rádi posunuli dál,“ vysvětluje Novinkám Anna Schagererová, provozní kuchyně Cross klubu z pražských Holešovic, který s dobročinnou akcí přišel.