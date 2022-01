Honza trpí těžkou formou autismu a vyžaduje speciální péči, do budoucna mu může pomoci nové centrum

Honza je nejmladší ze tří sourozenců. Jeho rodiče už v raném věku poznali, že se oproti svým starším sourozencům vyvíjí jinak. Že by se mohlo jednat o autismus, netušili.

„Sice nás to někdy napadlo, ale podívali jsme se do nějakých knížek, kde bylo, že se autisté nesmějí. Honzík byl poměrně veselý, takže jsme si říkali, že to nebude,“ popsala Novinkám jeho maminka Hana Kubíková.