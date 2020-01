Drby mohou pomoci k úspěchu, ale i oslabit špatné lidi, včetně šéfů

Zatím nechme stranou zlé, lživé pomluvy, které někdo dává do oběhu s úmyslem poškodit jiného. Drbání se obvykle definuje jako neformální konverzace zahrnující prvky, jejichž pravdivost není potvrzena.

Někdy také jako sdílení informací (mnohdy důvěrných a neúplných), které bychom neřekli do očí člověku, o kterém mluvíme.

Začněme čísly. Mluvením o ostatních v jejich nepřítomnosti strávíme spoustu času, podle výzkumů to může být 65 až 80 procent všech našich konverzací (záleží na tom, jak si studie definují drbání v kontrastu s pouhým sdělováním informací).

Podle Megan Robbinsové z Kalifornské univerzity v USA věnujeme rozebírání záležitostí druhých lidí 52 minut denně. Zjistila to tak, že několika stovkám lidí přidělila nahrávací zařízení, které se spustilo vždy, když začali mluvit.

Tři čtvrtiny mluvení o jiných se nesly v neutrálním duchu. Pozitivních bylo devět procent konverzací, negativních 15 procent, a to stejně u mužů i u žen. Jak to, že klepeme a drbeme s takovou vášní, i když jsme vychováváni v tom, že se to nedělá?