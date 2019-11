Deset kroků k dokonalé kráse pleti podle starodávných korejských rituálů

O Korejkách je známo, že jsou přímo posedlé svým vzhledem a v tomto směru neponechávají nic náhodě. O svou pleť pečují jako žádné jiné ženy na světě, a to od útlého věku. To, co je pro ostatní ženy považováno za přehnanou péči, Korejky vnímají jako přirozenou rutinu. Podle odborníků se důslednost v péči o pleť opravdu vyplácí, a pokud ženám záleží na jejich vzhledu, měly by se Korejkami inspirovat.