Denzel Washington udělá všechno, co jeho žena řekne

„Role Macbetha pro mě byla nejvyšší výzvou, ale byl jsem ochoten čelit svým obavám a tuto ikonickou roli přijmout, zvlášť když mě k tomu povzbuzoval vynikající režisér a scenárista Joel Coen i jeho oscarová manželka Frances McDormandová,“ svěřuje se Denzel Washington.

Shakespearova tvorba mu přitom zdaleka nebyla cizí. Poté co si na vysoké umělecké škole v New Yorku poprvé zahrál Othella, pokračoval na jevišti Richardem III. (1990), měl roli ve filmové verzi Kennetha Branagha Mnoho povyku pro nic (1993), objevil se i na Broadwayi jako Julius Caesar (2005).

Přiznává ale, že Macbetha neznal. „Nikdy jsem nečetl Macbetha a nikdy jsem ho neviděl, což bylo myslím nakonec pro ztvárnění této role požehnáním. Byla to pro mne velice citlivá záležitost, nechtěl jsem být ničím ovlivněný, přistoupil jsem k ní s náležitou pokorou a odhodláním,“ vysvětluje s tím, že The Tragedy of Macbeth je Coenovou důstojnou adaptací jedné z nejklasičtějších her.

V ní je Lord Macbeth přesvědčen trojicí čarodějnic, že je jeho osudem stát se příštím králem celého Skotska. Ambiciózní žena jej v tom podporuje a k naplnění proroctví zbývá jediné – zbavit se krále současného.

Fanoušci bratří Coenů si jistě všimli, že Joel Macbetha připravil bez bratra Ethana. Ten si dává od natáčení filmů momentálně pauzu a chce svou pozornost věnovat především divadlu.

Prozatím není zcela jednoznačně dané, zda se bratři v budoucnu vrátí ke spolupráci.

Černobílá umocňuje tíseň

Coenovo strašidelné černobílé přerámování tohoto příběhu o vraždě a čarodějnictví působí impozantně.

„Je to temný příběh o tom, k jakému šílenství může dovést člověka touha po moci. Myslím, že režisér měl skvělý nápad obsadit do hlavních rolí starší herce, právě to přidává postavám na hloubce,“ tvrdí Denzel Washington.

„K roli Macbetha jsem přistoupil s náležitou pokorou a odhodláním,“ říká Denzel. Foto: Profimedia.cz

Na otázku, zda svého Macbetha modeloval podle některého ze současných světových vůdců, odpovídá: „Nevybral jsem si konkrétní osobu. To bychom se mohli vrátit až ke Starému zákonu, Kainovi a Ábelovi. Všechno se to stále opakuje. Jeden člověk to s mocí myslí dobře a druhý ji uchopí se zlým úmyslem. Je to stále stejný svět, v němž musíme žít,“ dodá nevesele.

Kritici se shodli, že film měl výborné obsazení, stejně tak recenzenti v novinách mu dali pět hvězdiček. Peter Bradshaw z The Guardian napsal, že „Washington svým pojetím role evokuje mrazivou atmosféru jako z noční můry“.

Robbie Collin v The Telegraph zase uvedl: „Washingtonův umučený král korunuje film, pro který je možné zemřít.“ Kevin Maher z The Times popsal Coenovo pojetí Macbetha jako „krvavé, odvážné a brilantní“.

Snímek byl na konci roku nakrátko uveden do kin, aby mohl soupeřit o Oscary, a do své nabídky ho zařadila streamovací služba Apple TV.

Equalizer 3

Jak už bylo řečeno, Washington má na svém kontě zatím dva Oscary. Prvního získal za ztvárnění vzdorovitého bývalého otrokáře ve filmu Glory z roku 1989, dalšího za zkorumpovaného policistu v Training Day (2001).

Není ale všem dnům konec, podle filmových tvůrců má vzácný talent. Říkají unisono: „Když se znovu díváte na jeho padesát snímků, přičemž většinou jde o hlavní role, ovládne vás respekt, obdiv nad jeho hereckým řemeslem, vášní a nadšením. Denzel Washington snad nemá film, na který by se dalo zapomenout.“

Připomeňme aspoň některé: Volání svobody, Glory, Malcolm X, Krvavý příliv, Spojenec, Americký gangster, Kniha přežití, drama Let, Ploty, Equalizer či zmíněné brilantní krimidrama Training Day.

Od začátku své kariéry odmítal postavy akčních hrdinů nebo účinkování v pokračování úspěšných projektů. U napínavého thrilleru Equalizer (2014) udělal poprvé za čtyřicet let svého herectví výjimku. Naposledy ztvárnil bývalého mariňáka a zvláštního agenta, který se stal spravedlivým Robertem McCallem i ve filmu The Equalizer 2 (2018). Tím ale ještě nekončí.

„Napsali už třetí pokračování, takže to mám naplánované. Musím se dostat do formy a znovu začít mlátit lidi,“ vtipkuje a dodává, že se k dalšímu pokračování rozhodl, hlavně protože si ústřední postavu velice oblíbil.

„Robert McCall je navenek naprosto obyčejný člověk – tichý, sympatický a pracovitý vdovec, samotář. Ale pod tímto civilizovaným zevnějškem se ukrývá smrtící protivník, který odmítá odvracet zrak od nespravedlnosti a příkoří. A právě takový člověk znovu oslovil mě a věřím, že zaujme diváky i potřetí.“

I trojka má být plná akčních scén a Washington se bude opět snažit natáčet jich co nejvíce sám. Dobrou fyzičku musel ostatně předvést už v řadě jiných rolí, hodně náročná byla v tomto směru Kniha přežití (2010).

„Tam jsem zúročil měsíce dřiny opět s těmi nejlepšími trenéry, díky čemuž se mi podařilo točit bojové scény na jeden záběr a bez pomoci dvojníka. Naučil jsem se bojovat nožem, mečem i tyčemi. Kdybych tak makal dál i po Equalizeru 3, nemusel bych mít v budoucnu žádný problém s nadváhou,“ směje se.

Bible velí pomáhat druhým

Podle režiséra Antoinea Fuquy se ve dvojce Denzelovi jeho hrdina hodně podobá především ve vztahu k mladým lidem.

„Denzel je velice štědrý. Spolupracuje s organizacemi pro mladé, jeho vztah k nim je daný už tím, že sám má čtyři děti a otcovství bere velice vážně.“

Pevná víra a oddanost rodině z něj udělaly v tom nejlepším slova smyslu anomálii Hollywoodu

Má je z jediného, téměř čtyřicetiletého manželství s herečkou Paulettou. Dcera Katia (35) je bakalářka umění, Olivia (31) herečka a její dvojče Malcolm má titul z filmových studií. Nejstarší John (38), mimo jiné i vynikající fotbalista, se společně s Denzelem podílel jako producent na realizaci Knihy přežití.

Denzel je léta aktivním členem křesťanské církve Church of God in Christ a právě pevná víra a oddanost rodině z něho udělaly v tom nejlepším slova smyslu anomálii Hollywoodu. Vlastní recept má i na dlouhé manželství.

„Udělejte všechno, co vám manželka řekne, a zhluboka dýchejte,“ směje se. Dodává, že po tolika letech se vztah pochopitelně změní, a když vše dobře dopadne, končí tak, jak začal: přátelstvím a úctou. A vzhledem k rodičovským rolím i velkou odpovědností.

„Můj život jsou stále děti, byť už dospělé. A nejde jen o ty naše. S manželkou jsme zapojeni do řady charitativních akcí. I to učí bible. Je správné pomáhat druhým, vzít na sebe další odpovědnost,“ dodává Denzel Washington.

Víte, že....