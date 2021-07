Byliny proti nespavosti

Levanduli si (stejně jako meduňku) můžete pěstovat na zahrádce i doma. Udělá vám parádu a čerstvá i nasušená ještě pomůže. Navíc je i chuťově výborná! Zkoušeli jste sirup nebo ji přidat do sušenek či do limonády? Také si můžete koupit nebo vyrobit levandulový polštářek a položit si ho před spaním k hlavě na polštář.

Sirup: 200 g sušených levandulových květů vložte do většího hrnce, přidejte dva citrony nakrájené na plátky a 50 g kyseliny citronové. Vše zalijte dvěma litry převařené, ale studené vody a nechte alespoň 24 hodin vylouhovat.

Pro dobrý spánek se chmel dříve přidával třeba i do polštářů.

Dávali vám také rodiče cucnout piva, když jste nemohli spát? Měli k tomu důvod. I když, co si budeme povídat, pro dítě to není nejzdravější řešení a my ho rozhodně nedoporučujeme. Je ale založené na tradici.