Boty jako z popelnice. Balenciaga určuje nový trend

Zatímco v minulosti jsme byli svědky špičatých punčochových kozaček, robustních tenisek Triple S nebo nazouváků s obří platformou, které vznikly v kolaboraci s firmou Crocs, nyní se značka rozhodla do svého portfolia zahrnout i boty, které vypadají, jako by to nejlepší měly už dávno za sebou.