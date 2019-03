Linda Humlová, Novinky

Kožená bunda

Pokud do svého šatníku sháníte univerzální a sexy kousek, který vám vydrží možná i několik desítek let, pak je křivák neboli kožená bunda se zipem nakřivo ideální volbou.

Hlavní výhoda křiváku je, že se jedná o variabilní kousek, který můžete nosit jak k džínům, tak i šatům. Pokud si potrpíte na kvalitní kousky, pořiďte si křivák z kůže, který postupným nošením dostane patinu a bude vypadat stejně skvěle jako nový. Levnější variantu najdete mezi těmi koženkovými.

Zleva: Kara, 1999 Kč. Zara, 3599 Kč. Zara, 2799 Kč. Levi's, 8499 Kč

FOTO: archiv firem

Co se týče barvy, pokud ještě žádnou koženou bundu nevlastníte, určitě sáhněte po černé, která se hodí k mnoha druhům oblečení. V případě, že už černý křivák máte, můžete se porozhlédnout i po trendy barevných variantách, které letos najdete snad v každém obchodě.

Nejjednodušší na kombinování jsou neutrální barvy v čele s béžovou, khaki či šedou, ale pokud se nebojíte experimentování, klidně sáhněte po sytějších barvách, jako je růžová, oranžová či cihlově červená.

Zleva: Vero Moda, 2597 Kč. Vero Moda, 2579 Kč. Vero Moda, 2579 Kč. Vila, 2094 Kč. Vše prodává About You.

FOTO: archiv firem

Vybranou koženou bundu pak skladujte ve skříni na ramínku, rozhodně ji neodkládejte společně s jarními věcmi do krabice, to totiž může způsobit její popraskání. Před prvním použitím je vhodné bundu naimpregnovat, abyste pak mohli případné skvrny jednoduše vyčistit.

Zleva: Tigha, 7774 Kč. Review, 2597 Kč. Only, 2597 Kč. Boss, 12 979 Kč. Vše prodává About You.

FOTO: archiv firem

V případě, že zvolíte koženkovou bundu, pak se nemusíte bát ji vyprat. Stačí ji jen obrátit naruby a vyprat podle visačky, kterou najdete uvnitř bundy.

Trenčkot neboli baloňák

Pokud si na koženou bundu netroufáte, nebo si libujete ve více klasickém a elegantním oblečení, pak jako jarní svršek zvolte trenčkot neboli baloňák. Tento lehký plášť, který obyčejně sahá pod kolena, je ideálním kouskem do práce nebo na romantické schůzky.

Do jeho koupě se vyplatí investovat, protože se jedná o takřka nestárnoucí kousek, který užijete nejen na jaře, ale i na podzim.

Zleva: Zara, 1599 Kč. Pietro Filipi, 6990 Kč. Pietro Filipi, 9793 Kč. Pietro Filipi, 7990 Kč. Vero Moda (prodává About You), 1557 Kč

FOTO: archiv firem

Co se týče barev, není náhoda, že typická barva trenčkotu je béžová. Tuto neutrální barvu lze totiž snadno kombinovat s širokou škálou oblečení a na rozdíl od černé nepůsobí tak tvrdě, naopak navozuje jarní náladu.

Nebojte se trenčkot nosit do práce spolu s kostýmkem nebo třeba šaty a ve volných dnech po vzoru Pařížanek s denimem, pruhovaným tričkem a balerínkami. Pokaždé budete vypadat jinak, přesto šik.

Pokud béžová není vaše barva, můžete se porozhlédnout i po jinak barevných trenčkotech. Co třeba tmavě modrý, nebo s kostičkovým vzorem?

Zleva: H&M, 1299 Kč. Zara, 1299 Kč. Only (prodává About You), 1699 Kč. Only (prodává About You), 1699 Kč. Levi's, 3799 Kč

FOTO: archiv firem

Střih vybírejte úměrně k postavě. Prodloužený model ke kolenům zakryje silnější stehna a hýždě, model do pasu zase zdůrazní štíhlé nohy.

Zleva: Answear, 5299 Kč. H&M, 1779 Kč. H&M, 4999 Kč

FOTO: archiv firem

Celkově ale trenčkot patří mezi postavě lichotící kousky, neboť díky pásku zdůrazňuje pas a formuje postavu do tvaru přesýpacích hodin.