Postup: Začneme jednoduchým základem – v misce si necháme povolit máslo, mezitím si načistíme jatýrka, která zbavíme blanek žláz a nežádoucích šlach, játra vložíme do mixéru, kde z nich uděláme kaši. Poté přidáme lžičku brusinek, lehce osolíme a opepříme, přidáme vejce a to vše opět mixujeme. Nakonec přidáme povolené máslo. Fáš necháme odstát a připravíme si misku k zapékání, kterou vyložíme potravinářskou fólií a pak slaninou. Do takto připravené misky nalijeme připravenou fáš z jatýrek. Nakonec takto připravenou misku opět pořádně přikryjeme fólií, vložíme do pekáče a nalijeme vodu tak, abychom vytvořili vodní lázeň. Pekáček dáme do trouby na 100 stupňů a zhruba 50 minut pečeme. Mezitim si můžeme připravit brusinkové chutney. Červenou cibulku nakrájíme na jemné nudličky, dáme do misky a přidáme zbytek brusinek, lehce osolíme a nasekáme plátky mandlí. To vše zamícháme a necháme odstát a odležet.

Když se nám dopeče paštika, vyjmeme ji z pekáčku a necháme vychladnout, nejlépe 6 až 8 hodin v lednici, aby krásně zatuhla. Poté můžeme dobrotu servírovat s připravenými brusinkami a s opečeným toastem.