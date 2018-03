Postup: Vajíčka rozklepneme a žloutky oddělíme od bílků. V misce přidáme ke žloutkům cukr, společně je vyšleháme do pěny, přidáme olej, opět důkladně vyšleháme, a na závěr přidáme vlažnou vodu. Bílky se špetkou soli vyšleháme do tuhé pěny. Mouku s kypřicím práškem prosejeme přes síto do druhé misky a přimícháme zbylé suroviny – rozinky, nasekané ořechy a čokoládu, nastrouhanou kůru z jednoho citrónu, k tomu vyšlehanou pěnu z bílků. Vše spojíme do jednoho těsta, které důkladně vypracujeme, ideálně s použitím kuchyňského robota. Formu vymažeme Herou a vysypeme moukou, nalijeme do ní těsto (zhruba do výšky dvou třetin formy, protože při pečení ještě nabyde) a vložíme do trouby. Pečeme shora i zespodu 55 až 60 minut na 155 °C. Po upečení necháme formu i těsto vychladnout, teprve poté opatrně vyklopíme. Pro zdobení vytvoříme polevu z bílku, fondánu a citrónové šťávy. Cukrářským zdobítkem tvoříme na pečivu kudrlinky, na oči použijeme dva kousky čokolády. Po zatvrdnutí polevy dozdobíme mašličkou kolem krku. Hotového beránka můžeme přelít čokoládovou polevou nebo fondánem. „Já osobně zdobím nejraději polevou připravenou z bílků utřených s fondánem, která umožní, nejlépe s pomocí cukrářského kornoutu, vytvořit dokonalé ovčí kudrlinky,“ říká cukrářka Pavla Stoklasová. Tři osvědčené tipy Pavly Stoklasové: Nepodceňte prosátí mouky před samotnou přípravou těsta, zbavíte ho tak hrudek a bude jemnější a kypřejší. Vyberte tu nejkvalitnější čokoládu s nejvyšším podílem kakaa, která dodá moučníku tu nejlepší chuť. Ořechy nasekejte těsně před přípravou těsta, díky tomu zůstane beránek dlouho voňavý.