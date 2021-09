V 37 letech čeká své dvanácté dítě, má se narodit přesně 12 let od prvního

Zatímco nejmladší dceři Caris je devět měsíců, rodiče se již nemohou dočkat dalšího potomka, který by se měl narodit v březnu. Zatím sice ještě neví, zda to bude holčička či kluk, jedno je jisté, jeho jméno bude začínat na písmenko C, tak jako tomu je u všech ostatních dětí. Jmenují se Clint (11 let), Clay (10 let), Cade (8 let), Callie (8 let), Cash (6 let), dvojčata Colt a Case (6 let), Calena (4 roky), Caydie (3 roky), Coralee (2 roky) a Caris (9 měsíců).