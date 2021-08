Proč jsou děti tak líné

Nový školní rok je za dveřmi, ovšem vaše dítko, jak to vypadá, bude stávkovat stejně jako loni. Jediné, co chce, je hrát videohry a dívat se na televizi. Proč nepomáhá doma, natož aby se učilo? Hlavu vzhůru - s obdobími, kdy je dítě líné, se potýká mnoho rodičů a často to dokonce vypadá tak, že je takové od přírody...