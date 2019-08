Na co hledět při výběru správného obutí u dětí

Noha dítěte roste velmi rychle, do pátého roku věku je to v průměru 15-18 mm za rok, u starších dětí 8-12 mm za stejné období. Mění se do délky, šířky i co do proporcí a růst často neprobíhá plynule. Vybrat tak dítěti správnou obuv není vůbec snadné.