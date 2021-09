Kdy je správný čas začít se sexem? Dříve než v patnácti určitě ne

Začátek sexuálního života neurčuje jenom to, jak jsou děti vyspělé tělesně. Vyžaduje rovněž určitou emoční, psychologickou a sociální zralost. Dítěti, kterému je méně než patnáct let, obvykle tato zralost chybí. Foto: Profimedia.cz

Začátek sexuálního života neurčuje jenom to, jak jsou děti vyspělé tělesně. Vyžaduje rovněž určitou emoční, psychologickou a sociální zralost. Dítěti, kterému je méně než patnáct let, obvykle tato zralost chybí. Foto: Profimedia.cz

Dívky nebo chlapci, kteří se do pohlavních styků pustili dřív než to u nás umožňuje zákon, se občas objevují i v mé ambulanci. Několik děvčat, kterým bylo 14, případně 13 let, mi tvrdilo, že v jejich věku už mohou bez problémů souložit. Prý se to dozvěděly ve škole. Když jsem se zajímal, kdo byl tou osvícenou osobou, která jim to řekla, nemohly si vzpomenout.