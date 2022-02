Jakub trpí těžkou formou autismu. Díky hyperbarické komoře dělá velké pokroky

Vše je ještě těžší i kvůli špatnému zdravotnímu stavu maminky, která má vážnou nemoc a je v plném invalidním důchodu. Přes to všechno se ale rodiče snaží pro Kubíka udělat maximum, aby jeho vývoj šel do předu a byl co nejvíce v budoucnu soběstačný, což se jim částečně i daří.

Na podporu účinků aplikace kmenových buněk mu následně byla doporučena terapie v hyperbarické komoře (HBOT). Jedná se o přetlakovou komoru, do které se vhání kyslík. Při běžném dýchání se kyslík dostává do těla krevním oběhem. V přetlakové komoře se dostane do těla i tam, kde nejsou žíly. To má blahodárný vliv na množení buněk, na tkáně, zlepšuje se tím celkový stav těla i mysli.