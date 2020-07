Jak zabavit děti o prázdninách? Vyzkoušejte naše tipy na letní aktivity

Překážková dráha. „Byla to jedna z nejoblíbenějších aktivit mého nejstaršího syna,“ říká koučka Ciara Conlonová. Potřebujete k tomu jen část zahrady, staré kousky dřeva, krabice nebo zahradní židle. Vše, co se dá přeskočit, podlézt nebo přelézt, se hodí. Pozvěte třeba i děti ze sousedství, pokud máte jedináčka, a řekněte jim, ať si vzájemně měří čas. Zabaví se navzájem.

Dětský záhon nebo truhlík. Jedna věc je poslat malé děti plít zahradu, druhá vyhradit jim jejich vlastní koutek, kde mohou rozhodovat, co si zasadí, a také se o to starat. Ať už jsou to kytičky, zelenina nebo bylinky. Nejlepší je vybrat s nimi něco, co roste rychle. „I když jsou děti malé, nechte je zahradničení aspoň zkoušet,“ nabádá koučka. Podle výzkumů tato činnost zlepšuje soustředění a paměť o dvacet procent. Takže jde o dobrou dovednost i do budoucna. Drtivá většina dětí navíc miluje kreativní práci rukama. „Jeden ze skvělých způsobů, jak je udržet na zahradě, je nechat je vyrobit něco funkčního,“ myslí si britská zahradnická hvězda David Domoney. Nechte děti třeba pomalovat hliněné květináče, ze kterých jim pak vyrostou vlastní bylinky.