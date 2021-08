Jak mluvit s dospívajícími dětmi, když vás přesunuly na vedlejší kolej

V počáteční fázi dospívání začnou děti toužit po vytvoření vlastní identity (svého já, místa a smyslu života). Začíná se tak dít často již kolem 10. roku věku a může to trvat až do 19 let věku. Přičemž jednou z prvních věcí, která se mezi rodiči a potomky začne měnit, je způsob komunikace.