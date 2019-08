Doba trávená před obrazovkami ničí dětskou představivost

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1000 pracovníků britských mateřských škol, se téměř dvě třetiny z nich přiklánějí k faktu, že právě nejnovější vymoženosti mohou za to, že dětem v mnoha ohledech chybí kreativita a představivost potřebná k řešení mnoha běžných úkonů.

Stále méně často se také učitelé setkávají s tím, že by některé z malých dětí mělo nějakého „imaginárního kamaráda”.

Jak odborníci tvrdí, děti nemají v současné době čas na to se nudit a užívat tak vlastní představivost k zábavě. Ilustrační foto

„Jednoduše si myslím, že děti nemají v dnešní době ‚povoleno‘ se nudit. Kdyby měly dostatek času je pro sebe, byly by častěji schopny si najít nějaké kreativní řešení, jak se zabavit, právě například s imaginárním kamarádem,” tvrdí pro server Independent David Wright, majitel sítě školek Paint Pots Nursery v anglickém Southamptonu.

Jak dodává, velkým negativem dnešní doby je fakt, že se děti mají možnost rychle zabavit právě díky televizi či mobilům. „A to je to, co snižuje jejich schopnost vlastní představivosti, ale i rozvoj jazyka a dalších potřebných věcí,” dodává.