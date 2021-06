Do 20 let věku odchází z domovů téměř 40 % dětí, jen část se obejde bez pomoci rodičů

Do 20 let věku z domova odejde asi 39 % mladých, přičemž většinu z nich tvoří dívky, které opouštějí domácí jistoty rychleji. Před odchodem nejvíce přemýšlejí nad penězi, zda jich na samostatný život budou mít dostatek, a také nad tím, zda jejich odchod z domova negativně neovlivní vztahy v rodině.

„Chtějí založit rodinu, spojit se se svou vlastní rodinou, chtějí světu dokázat, že jsou ho hodny. Na druhou stranu se to ale neobejde bez strachu z nového začátku a také obav ze samoty, protože většina z nich má nulovou oporu v okolí,” shrnuje výsledky výzkumu, který vyšel v aktuálním čísle International Journal of Health, New Technologies and Social Work, Aneta Witzanyová.