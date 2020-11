Dívka s Downovým syndromem onemocněla leukémií, léčbu zvládla a zase rozdává úsměvy

Malvínka přišla na svět císařským řezem a kvůli infekci musela první dny strávit v inkubátoru. Tehdy ještě rodiče netušili, jakou diagnózu si pro ně lékaři připravili a kterou i následně potvrdily genetické testy. Pro celou rodinu to byl zprvu obrovský šok, zpětně si ale všichni uvědomili, že nic tak strašného se nestalo.

„Možná může trochu zaostávat za vrstevníky, protože má nižší svalové napětí, tudíž až nyní začíná chodit a mluvit, ale nepochybuji o tom, že bude jednou chodit do školy, a to i na střední, a že se dokáže začlenit do společnosti,“ dodala.