Smrt královny krásy: Ke skoku z mrakodrapu ji dohnaly deprese

Kráska, která vyskočila smrti vstříc z nejvyšších pater mrakodrapu - tento motiv se objevil hned v několika filmových a knižních thrillerech a poslední lednovou neděli se v New Yorku stal truchlivou realitou.

Newyorskou policii v časných ranních hodinách poslední neděli v lednu přivolali do bytového domu na Manhattanu náhodní svědci. Na zasněženém chodníku před domem ležela bez známek života žena - později se ukázalo, že to byla Cheslie Krystová, která měla byt v devátém patře luxusní budovy na Západní 42. ulici.

„O motivu však v dopise nebylo ani slovo,” citoval list The Boston Globe zdroj bezprostředně zasvěcený do vyšetřování. Jejím posledním příspěvkem na Instagramu se stal portrét s popiskem: „Ať ti tento den přinese klid a mír.”

Jisté je, že ve svých třiceti letech toho Cheslie dosáhla nemálo: byla právničkou ze Severní Karolíny, která bojovala za sociální spravedlnost a reformu trestního soudnictví, závodnicí ve skoku do dálky a trojskoku, držitelkou titulu Miss USA 2019 a jako tvůrkyně seriálu White Collar Glam (Okouzlující bílé límečky) a televizní zpravodajka byla i nominovaná na cenu Emmy.

Její matka uvedla v prohlášení: „Cheslie vedla veřejný i soukromý život. V soukromém životě se potýkala s depresemi, které před všemi - včetně mě, své nejbližší důvěrnice - skrývala až do velmi krátké doby před svou smrtí.”

Otec Rodney Kryst (62) listu The New York Post sdělil, že dceřin dobrovolný odchod ze světa měl mnoho společného s dysfunkcí původní rodiny. „Byla čistá, jak jen to jde, nebrala žádné drogy ani léky na předpis,” řekl v telefonátu ze svého domu v Charlotte v Severní Karolíně muž, jehož slova přerušoval pláč.