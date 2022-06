Naučte se být asertivní a získejte potřebný respekt

„Být asertivní znamená být přímý v tom, co potřebujete, chcete, co cítíte nebo čemu věříte. A to způsobem, který respektuje názory ostatních. Je to efektivní komunikační dovednost, která může snížit konflikty, vybudovat vaši sebedůvěru a zlepšit vztahy,“ popisuje Gillová na svém blogu.