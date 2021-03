Dívka bojuje za bezbariérový přístup. Bez výtahu na vysněném gymnáziu studovat nemůže

Šestnáctiletá Ema z Hodonína dokončuje základní školu. Jelikož jí jde učení, ráda by v září pokračovala na gymnáziu a v budoucnu studovala architekturu. To ovšem nyní zůstává nemožným přáním. Ema je kvůli své vzácné nemoci upoutána na vozík a místní gymnázium nemá bezbariérový přístup. Na výtah, který by jí zajistil vysněné vzdělání, tak založili sbírku.