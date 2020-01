Mistrovství světa v hokeji juniorů 2021: Kdy bude a kde se bude hrát?

Soutěž se pořádá od roku 1977. Oficiálnímu zahajovacímu ročníku, který se konal v Československu, předcházely tři neoficiální turnaje. Další MS v hokeji juniorů se odehraje v Kanadě, a to konkrétně od 26. prosince 2019 do 5. ledna 2020 v Edmontonu a Red Deeru.

Deset soutěžních týmů bylo rozděleno do skupin A a B následovně:

Do Red Deeru, kde bude hrát Česká republika, se nejlépe dostanete letadlem, cesta však bude celkem náročná a drahá. S přestupem v Amtsterdamu poletíte cca 12 hodin do Calgary, přičemž za letenku zaplatíte 20 až 28 tisíc korun. Z Calgary se pak do cíle dopravíte autobusem za přibližně tři hodiny.