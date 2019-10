Američané si do Turecka navezli jaderné bomby, teď je z toho bolí hlava

Erdogan navíc nedávno dal najevo frustraci z toho, že jeho země nemá vlastní jaderný arzenál a není jí to umožněno, připomněl list The Times Of Israel. „Některé země mají rakety s jadernými hlavicemi, a ne jednu nebo dvě. Ale my je mít nemůžeme. To nemohu přijmout. Na světě není rozvinutý národ, který by je neměl,“ prohlásil, ačkoli to není pravda. Většina vyspělých zemí atomové zbraně nemá.