Země objednaly miliony vakcín Sputnik. Dostaly jen zlomek

Vázne i s velkou pompou oznámený a oběma zeměmi oslavovaný obchod s Mexikem. To v lednu s Ruskem uzavřelo dohodu o dodání 24 milionů dávek vakcíny a zatím obdrželo 4,1 milionu. Argentina stále čekající na 5,5 milionu prvních a více než 13 milionů druhých dávek už dokonce vyhrožuje, že od smlouvy odstoupí. Obdobná zpoždění mají i dodávky ruské očkovací látky do Afriky. Jmenovitě Angoly a Ghany.

Zpoždění dodávek ruské vakcíny do zahraničí způsobila kromě zpoždění výroby i zvýšená domácí poptávka poté, co úřady v některých částech Ruska nařídily pracovníkům přicházejícím do kontaktu s veřejností povinné očkování. Řešením současné situace by mohla být předjednaná licencovaná výroba v zahraničí, konkrétně v Íránu, Indii a Srbsku.